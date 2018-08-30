Спецпосланник президента РК отправится в Пхеньян 5 сентября

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5 сентября в Пхеньян отправится специальный посланник президента РК для подготовки к очередному межкорейском саммиту и обсуждения вопросов денуклеаризации КНДР. Как сообщил в пятницу на брифинге в Сеуле представитель администрации южнокорейского президента Ким Ый Гём, посланник обсудит ряд вопросов, касающихся, в том числе, даты предстоящего саммита и путей установления мира на Корейском полуострове. Продолжительность поездки, и кто именно посетит Пхеньян, не уточняется. Предложение о направлении спецпосланника было направлено в Пхеньян в пятницу утром, а во второй половине того же дня северокорейская сторона ответила на него согласием, уточнил Ким Ый Гём.