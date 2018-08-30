Чон Ый Ён посетит Пхеньян в качестве спецпредставителя президента РК

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Начальник управления Национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён посетит 5 сентября Пхеньян в качестве специального представителя южнокорейского лидера. Как сообщили в воскресенье в администрации президента РК, Чон Ый Ёна будут сопровождать в поездке начальник Национальной службы разведки Со Хун, начальник второго департамента Национальной службы разведки Ким Сан Гюн, замминистра по делам воссоединения Чхон Хэ Сон и начальник управления оперативного контроля за государственной политикой администрации президента Юн Гон Ён. Это будет вторая с начала года поездка Чон Ый Ёна в КНДР. Делегация отправится в Пхеньян на самолёте с использованием прямого маршрута через межкорейскую границу и в тот же день вернётся в Сеул. Целью поездки является согласование деталей очередного межкорейского саммита, проведение которого запланировано в сентябре в Пхеньяне.