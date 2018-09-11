Белый дом: Лидер КНДР предложил президенту США провести очередной саммит

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Президент США Дональд Трамп получил письмо от северокорейского лидера Ким Чон Ына с предложением провести очередной саммит. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге в Вашингтоне представитель Белого дома Сара Сандерс, подчеркнув, что «это было чрезвычайно тёплое, чрезвычайно позитивное письмо». Оно подтвердило готовность Ким Чон Ына продолжать переговоры и развивать тот прогресс, который был достигнут после первой встречи с президентом США. При этом Сандерс отказалась раскрывать подробное содержание письма без разрешения официального Пхеньяна, не назвав также возможной даты проведения саммита.