Инвестиции в полупроводники снижаются

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Во втором квартале этого года объём инвестиций в расширение производственных мощностей в сфере информационно-коммуникационных технологий вырос на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили 11 сентября в Банке Кореи. Это самый низкий рост после четвёртого квартала 2016 года. Рост инвестиций в данной сфере замедляется главным образом в связи с падением данного показателя относительно полупроводников. Причина состоит в том, что профильные компании в прошлом году на волне роста спроса на полупроводники уже вложили большие средства в расширение производственных линий. Поэтому в этом году показатель уменьшился.