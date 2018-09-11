РК наращивает импорт нефти из США

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В ноябре объём импорта в РК американской сырой нефти может достичь рекорда. По данным Reuter, к 27 ноября 10 танкеров доставят в страну 12 млн баррелей нефти из США. Это больше, чем общий показатель за последние семь месяцев. Такое увеличение зафиксировано на фоне полного отсутствия ввоза иранской нефти в августе. Прежде РК, пятая в мире по импорту нефти, была третьим по объёмам покупателем нефти из Ирана после Китая и Индии. Однако сотрудничество прекратилось в связи с восстановлением Вашингтоном санкций. На рост ввоза нефти из США также влияет продолжающееся торговое противостояние США и КНР. В результате американские компании ищут новых партнёров в РК, Японии, Индии и других странах, взамен китайским.