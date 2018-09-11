Пенсионная корпорация РК по ошибке выплатила около 100 млн долларов

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Государственная пенсионная корпорация РК за 10 лет по ошибке выплатила пенсию на сумму 107,3 млрд вон или 95,2 млн долларов. 1 млн долларов так и не удалось вернуть. Трёхлетний срок возврата денег уже истекает, то есть, для бюджета корпорации они потеряны. Речь идёт о выплатах, которые были осуществлены в связи с мошенническими действиями отдельных лиц, отсутствии информации об изменении статуса получателя, системными ошибками. Эксперты указывают на явные проблемы в системе управления корпорацией, учитывая наличие таких моментов, несмотря на доступ ко всем необходимым данным.