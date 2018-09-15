Пхеньян призывает Сеул начать «новую историю мира, процветания и объединения»

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17 сентября, за день до межкорейского саммита в Пхеньяне центральная газетаКНДР «Нодон синмун» опубликовала редакционную статью под названием «Уверенноестремление к миру и примирению». В ней подчёркивается, что Юг и Севердолжны начать «новую историю мира, процветания и объединения» на основе Пханмунчжомскойдекларации. В статье содержится высокая оценканынешнего состояния межкорейских отношений. Две Кореи поддерживаютдиалог и работают по ряду проектов, направленных на реализацию Пханмунчжомскойдекларации, и в Пхеньяне приложат все усилия, чтобы не дать этомупроцессу остановиться. В статье прямо не говорится о предстоящем саммите,однако её содержание позволяет предсказать, какой будет политика Пхеньяна вотношении Юга.