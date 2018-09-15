В Сеуле состоится фестиваль «Чонно Ханбок»

21-22 сентября на площади Кванхвамун в Сеуле состоится культурный фестиваль «Чонно Ханбок». Об этом сообщила администрация муниципального округа Чонно-гу. Мероприятие, которое проводится третий раз, посвящено красоте и высокому качеству традиционного корейского костюма ханбок. В его рамках будут проведены традиционные выступления, парады, различные акции и ярмарка. По вечерам планируется проводить традиционные танцы «кангансулле». Любой посетитель фестиваля сможет взять Ханбок на прокат. Глава округа Чонно-гу Ким Ён Чжон отметил, что администрация Чонно, в которой находится много красивых культурно-исторических достопримечательностей, приложит все усилия для распространения информации о традиционном корейском костюме Ханбок.