Президент РК Мун Чжэ Ин будет стремиться к созданию необратимого и постоянного мира

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17 сентября президент РК Мун Чжэ Ин провёл совещание своих старших помощников, заявив, что в ходе предстоящего межкорейского саммита приложит усилия для достижения двух важнейших задач. Во-первых, он хочет устранить страх перед возможной войной, а во-вторых - обеспечить не временный и шаткий, а необратимый и постоянный мир. Он заявил, что устранит опасения по поводу напряжённости и возможности конфликта, которые обусловлены ситуацией военного противостояния. Президент также отметил необходимость активизации диалога КНДР и США через денуклеаризацию. Мун Чжэ Ин заявил, что намерен провести с северокорейским лидером Ким Чон Ыном глубокую и открытую беседу с целью найти точки соприкосновения между требованиями США о мерах по денуклеаризации и желанием КНДР получить гарантии безопасности. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что в ходе предстоящего межкорейского саммита ставит целью как можно больше времени провести в диалоге с Ким Чон Ыном.