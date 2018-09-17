Обнародована программа межкорейского саммита в Пхеньяне

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17 сентября глава администрации президента Им Чжон Сок обнародовал подробную программу межкорейского саммита, который состоится в Пхеньяне. 18 сентября в 8:40 утра президент РК Мун Чжэ Ин вылетит с авиабазы Соннам в пригороде Сеула и прибудет в Пхеньян в 10 часов. После торжественного обеда во второй половине дня Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чон Ын проведут первую встречу, после которой побывают на концерте и примут участие в банкете. 19 сентября состоятся вторая встреча и совместная пресс-конференция. Ключевым вопросом саммита станет денуклеаризация. В ходе саммита будут также затронуты темы улучшения и развития межкорейских отношений и снижения военной напряжённости. Возвращение Мун Чжэ Ина в Сеул запланировано на утро 20 сентября. Однако отъезд может быть перенесён на более поздний срок, поскольку стороны могут провести ещё одно мероприятие, направленное на укрепление дружеских отношений двух лидеров, которое пока не вошло в официальный график. Часть мероприятий саммита планируется транслировать в прямом эфире.