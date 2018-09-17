Президент РК Мун Чжэ Ин надеется на активизацию диалога КНДР и США

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Если межкорейский саммит в Пхеньяне внесёт вклад в возобновление диалога между КНДР и США, то это будет иметь важное значение для денуклеаризации. Об этом заявил 18 сентября перед вылетом в Пхеньян президент РК Мун Чжэ Ин. Обращаясь к представителям своей администрации, он подчеркнул важность частых встреч Юга и Севера. По его словам, сегодня отношения двух Корей постепенно переходят в стадию, когда их руководители могут встречаться в любой момент в случае необходимости. Эти слова главы государства передал представитель администрации президента РК Юн Ён Чхан, выступая на брифинге в пресс-центре в торгово-развлекательном центре Dongdaemun Design Plaza в Сеуле. Он отметил, что в настоящий момент Юг и Север переходят от постоянного страха перед возможной войной к налаживанию мира. Юн Ён Чхан подчеркнул, что РК не стремится к новым декларациям, а движется к новой эпохе на основе конкретных договорённостей.