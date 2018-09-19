По итогам межкорейского саммита принята Пхеньянская декларация

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Президент РК Мун Чжэ Ин и председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын подписали в среду Пхеньянскую декларацию, которая стала итоговым документом третьего с начала года межкорейского саммита. Её содержание участники саммита обнародовали на совместной пресс-конференции. Северокорейский лидер в своём выступлении заявил, что Пхеньянская декларация поднимает межкорейские отношения на новый уровень. В документе зафиксировано стремление сделать Корейский полуостров «зоной мира», свободной от ядерного оружия и угроз. Пхеньянский саммит открывает эру мира и процветания,- подчеркнул Ким Чон Ын. Он пообещал в ближайшее время посетить Сеул. В свою очередь, президент РК Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что Ким Чон Ын посетит с ответным визитом южнокорейскую столицу в этом году, а также на возобновление диалога Пхеньяна и Вашингтона. Он сообщил, что КНДР полностью закроет свой ракетный полигон Сохэ и ядерный центр в Ёнбёне. Мун Чжэ Ин с удовлетворением подчеркнул, что участники саммита договорились убрать с Корейского полуострова все источники конфликтов, предприняв конкретные шаги в направлении его денуклеаризации. По его словам, в ходе саммита стороны договорились продолжать работу по модернизации и развитию сети железных и автомобильных дорог Севера. Что касается совместных проектов, таких как Кэсонский индустриальный комплекс и Кымгансанская туристическая программа, то их реализация возобновится, как только будут созданы необходимые условия. Мун Чжэ Ин также заявил, что в ближайшее время две Кореи откроют постоянно действующий центр встреч членов разделённых семей и будут прилагать усилия для того, чтобы завоевать право на совместное проведение летней Олимпиады 2032 года.