В KINTEX проходит выставка Robo World-2018

В Корейском международном выставочном центре KINTEX в городе Кояне провинции Кёнгидо проходит выставка новейших технологий в области робототехники Robo World-2018. Тема мероприятия, организованного Корейской ассоциацией робототехнической промышленности и проходящего по 13 октября – Smart Industry, Smart Life. В рамках выставки проходят международный конкурс роботов и ряд научно-практических конференций. Свои разработки представили 154 компании из 18 стран, около тысячи потенциальных покупателей из США, Китая, стран Европы и Юго-Восточной Азии ведут переговоры с отечественными производителями о закупках продукции.