Ночь на 12 октября стала в РК самой холодной с начала осени. По данным метеорологической администрации, в городе Сувоне провинции Кёнгидо утренняя температура воздуха составила +3,9° C, в Сеуле +5,2° C. Кроме того, в столичном регионе был замечен иней. В Сеуле показатель начала холодов появился на 14 дней раньше, чем в среднем в период с 1981 по 2010 год, а в Сувоне - на 11 дней раньше. Между тем, в горной местности температура упала ниже ноля. На горном перевале Тэгваллён в провинции Канвондо минимальная температура воздуха составила -3° C, в уезде Понхва-гун провинции Кёнсан-Пукто –1,2° C. Под влиянием антициклона в предстоящие выходные дни на юге Корейского полуострова будет сохраняться низкая температура воздуха, но с начала следующей недели она вернётся к норме.