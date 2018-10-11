38 North: На ракетном полигоне Сохэ в КНДР ведутся некие работы

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На ракетном полигоне Сохэ на западе КНДР ведутся некие работы, которые привели к изменению структуры объекта. Об этом сообщает американский интернет-портал 38 North, который анализирует материалы по северокорейской проблематике. На основе анализа спутниковых снимков, сделанных с начала весны до настоящего времени, эксперты отмечают изменения структуры крыши бункера и строений, связанных с топливом и окислителем. Однако ограниченное разрешение изображений не даёт возможности определить, является эта деятельность выполнением обязательств Пхеньяна демонтировать объект или его модернизацией. Если предположения о демонтаже полигона подтвердятся, это станет доказательством того, что КНДР выполняет свои обещания.