Проблема голода в КНДР усугубилась

В этом году международные санкции и другие факторы привели к усугублению проблемы голода в КНДР. Особенно это касается детей. 11 октября ирландская благотворительная организация Concern Worldwide представила очередной «Глобальный индекс голода», подготовленный совместно с Международным исследовательским институтом продовольственной политики (IFPRI) и германской организацией помощи голодающим. Индекс определяется каждый год в октябре на основе анализа коэффициента нехватки продовольствия среди населения, уровня отклонений в физическом росте детей младше пяти лет и уровня смертности. Индекс ранжирует страны по 100-балльной шкале, в которой «0» означает отсутствие голода. Если отметка превышает 50 баллов, то это указывает на особо высокую степень опасности. Средний мировой показатель составил 20,9 балла, что на 8,3 балла меньше, чем в 2000 году. КНДР в рейтинге заняла 11-ое место с показателем 34 балла, что на 5,8 балла больше, чем в 2000 году. Своё влияние оказало ухудшение ситуации среди детей. В докладе говорится, что 8,1% северокорейских детей младше пяти лет имеют чрезмерно малый вес, 39,8% испытывают проблему замедленного роста. Эти показатели значительно выросли по сравнению с предыдущим годом. Представитель Concern Worldwide отметил, что если в ряде стран Африки усугубление голода связано с внутренними военными конфликтами и большим потоком беженцев, то в КНДР причина состоит во влиянии санкций, ограничениях в обмене с другими странами и последствиях стихийных бедствий.