РК и ОАЭ укрепляют сотрудничество в сфере обороны

12 октября в Сеуле состоялась встреча заместителей министров обороны РК и ОАЭ Со Чжу Сока и Матар Салима Аль-Дахери. Они договорились принять меры к укреплению сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности, учитывая стратегический характер отношений двух стран, который был подтверждён в ходе мартовского саммита президента РК Мун Чжэ Ина с ОАЭ. Стороны, в частности, намерены проводить рабочие встречи по теме безопасности, расширить обмены в сфере технологического сотрудничества и совместных исследований.