Рост цен на топливо в РК достиг нового максимума за этот год

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Рост цен на автомобильное топливо в РК за неделю значительно вырос более чем на 15 вон, достигнув нового максимума за год. По данным интернет-сайта Корейской государственной нефтяной корпорации - Opinet, предоставляющего информацию о стоимости нефтепродуктов, средняя цена бензина составила на этой неделе 1.674 воны или 1,55 доллара за литр. Показатель вырос на 15,4 воны. Это самый высокий показатель с декабря 2014 года. Также нынешний рост является самым высоким за недельный период с января прошлого года. Дизельное топливо отпускается на 16,5 вон дороже - в среднем по 1.477 вон - 1,40 доллара. В корпорации указали, что на фоне спада показателей на американской бирже, увеличения добычи нефти стран OPEC в сентябре, а также снижения прогнозов о спросе мировые цены на нефть снизились. Но на внутренних ценах в РК эти тенденции отражаются с задержкой. Поэтому ожидается, что рост будет сохраняться ещё некоторое время.