Утверждён состав делегаций Юга и Севера для участия в переговорах на высоком уровне

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Утверждён состав делегаций Юга и Севера, которые проведут переговоры на высоком уровне по вопросам реализации Пхеньянской декларации от 19 сентября. Как сообщили в понедельник в министерстве по делам воссоединения РК, в южнокорейскую делегацию во главе с министром Чо Мён Гюном войдут его заместитель Чхон Хэ Сон, второй заместитель министра сухопутных территорий и транспорта Ким Чжон Рёль, второй замминистра культуры, спорта и туризма Но Тхэ Ган, представитель канцелярии премьер-министра Ан Мун Хён. Северокорейскую делегацию возглавит председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон, замминистра железнодорожного транспорта Ким Юн Хёк, замминистра земли и охраны природных ресурсов КНДР Пак Хо Ён, замминистра спорта Вон Гиль У, зампред Народного комитета экономического сотрудничества Пак Мён Чхоль. В ходе встречи стороны намерены затронуть широкий спектр вопросов. В их числе формирование и начало работы совместного военного комитета, начало работ по соединению железных и автомобильных дорог Юга и Севера, открытие центра встреч разделённых семей в горах Кымгансан на постоянной основе, гастроли северокорейских артистов в Сеуле, сотрудничество в получении права на совместное проведение летней Олимпиады 2032 года и другие вопросы.