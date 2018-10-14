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Экономика

Южнокорейские компании могут принять участие в развитии порта Славянка на Дальнем Востоке России

Write: 2018-10-16 11:29:22Update: 2018-10-16 18:08:22

Южнокорейские компании могут принять участие в развитии порта Славянка на Дальнем Востоке России

Photo : YONHAP News

В министерстве морского и рыбного хозяйства РК рассматривается возможность участия южнокорейских компаний в развитии морского порта Славянка на российском Дальнем Востоке.  Он находится на стыке границ России, КНДР и Китая. Планируется до сентября будущего года подготовить технико-экономическое обоснование проекта, направленного на предоставление важной информации в области инвестиций южнокорейским компаниям, которые проявили интерес к развитию региона. В октябре 2017 года компания Hyundai Engineering & Construction подписала меморандум о взаимопонимании с российской логистической компанией «Беркут» о сотрудничестве в области развития порта Славянка. В рамках «новой северной политики» президента РК Мун Чжэ Ина правительство РК изучает пути активизации экономического сотрудничества с Россией в различных областях, включая энергетику, судостроение, рыболовство и транспорт. 
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