Началась парламентская инспекция представительства РК при ООН

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16 октября в Нью-Йорке началась парламентская инспекция южнокорейского представительства при ООН. Депутаты Национального собрания от правящих и оппозиционных сил сосредоточились на вопросах необходимости обсуждения смягчения антисеверокорейских санкций ООН, темпах работы правительства в этом направлении, сотрудничестве РК с мировым сообществом. Депутат от правящей Демократической партии Тобуро Сон Ён Гиль отметил необходимость поторопиться хотя бы с оказанием гуманитарной помощи КНДР, которая не подпадает под санкции. Депутат от оппозиционной партии Свободная Корея Ким Му Сон указал на то, что с момента первого саммита КНДР и США прошло пять месяцев, но до сих пор не создана рабочая группа по реализации договорённостей. Он отметил, что Мун Чжэ Ин, выполняя роль посредника между КНДР США, должен сосредоточиться не на скорости, а на более продуманном подходе. Правящие силы указывают на необходимость достижения денуклеаризации за счёт смягчения санкций и оказания Северу гуманитарной помощи, а оппозиция указывает на важность сотрудничества с международным сообществом, учитывая действие санкций.