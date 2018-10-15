Представители двух Корей и командования ООН обсудили ситуацию в объединённой зоне безопасности

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Представители двух Корей и командования ООН провели во вторник в пограничном пункте Пханмунчжом трёхсторонние консультации по снижению военной напряжённости в объединённой зоне безопасности. Южнокорейскую делегацию возглавлял начальник северокорейского отдела министерства обороны полковник Чо Ён Гын, северокорейскую - представитель на рабочих переговорах по военным вопросам старший полковник Ом Чхан Нам, а делегацию командования ООН - секретарь военной комиссии по перемирию в Корее, полковник Берк Хэмилтон. Как сообщили в министерстве обороны РК, в ходе трёхчасовых рабочих консультаций обсуждены такие вопросы как вывод вооружений, сокращение числа постов охраны и военнослужащих, перенастройка оборудования для наблюдения за местностью. Стороны договорились продолжать работу по разоружению и проведению взаимных проверок. Договорённость о демилитаризации объединённой зоны безопасности достигнута в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне, а соответствующее соглашение подписали министры обороны Юга и Севера.