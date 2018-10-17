Во многих регионах РК объявлено предупреждение о высоком уровне микропыли

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В среду на большей части территории РК вновь зафиксирована высокая концентрация микропыли - диаметром менее 2,5 микрометров (PM2,5). По данным Корейской корпорации по охране окружающей среды, в 9 из 17 городов и провинций показатель держался на высоком уровне от 36 до 75 микрограммов на квадратный метр (мг/м³). Среди них Тэгу, провинция Кёнсан-Пукто, Кёнсан-Намдо и другие. В других восьми концентрация держалась на нормальном уровне от 16 до 35 мг/м³. На востоке провинции Кёнсан-Пукто, на севере и в центре Чхунчхон-Пукто, в Чолла-Пукто объявлены предупреждения о высокой концентрации микрочастиц в воздухе. Ожидается, что в четверг ситуация улучшится.