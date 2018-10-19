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18 октября президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в Брюссель, где он примет участие в очередном саммите форума «Азия-Европа» (ASEM). В его рамках он встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Оча, чтобы заручиться поддержкой в вопросе денуклеаризации КНДР и налаживания мира на Корейском полуострове. Там же он намерен провести встречу с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Саммит ASEM состоится 19 октября. Мун Чжэ Ин выступит с речью на тему «Глобальное партнёрство для глобальных вызовов», главное внимание в которой будет уделено таким темам как поддержка правил многосторонней системы внешней торговли, видение правительства РК по всеобъемлющему экономическому росту, а также внедрению цифровых технологий в экономику.