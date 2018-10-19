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Политика

Сеул и Вашингтон не смогли согласовать расходы на пребывание войск США на Корейском полуострове

Write: 2018-10-20 01:01:21Update: 2018-10-20 15:42:46

Сеул и Вашингтон не смогли согласовать расходы на пребывание войск США на Корейском полуострове

Photo : KBS News

РК и США не смогли преодолеть противоречия относительно возмещения расходов на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове. Очередной раунд диалога проходил в течение четырёх дней и завершился договорённостью «продолжать консультации в духе взаимного уважения и взаимопонимания». Вашингтон настаивает на том, чтобы южнокорейская сторона увеличила свою долю расходов на содержание американских войск с нынешних 820 млн долларов до 1 млрд 300 млн долларов в год. Южнокорейская сторона возражает против резкого роста выплат, Следующий раунд переговоров решено провести в ноябре в США. Срок действия нынешнего соглашения о распределении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове истекает 30 декабря. 
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