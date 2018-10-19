Военные РК, КНДР и представители Командования ООН продолжают диалог

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В понедельник в пограничном пункте Пханмунчжом проходят вторые переговоры военных представителей Юга и Севера, а также Командования сил ООН. Первые состоялись 16 октября. В повестку вошли вопросы результатов разминирования объединённой зоны безопасности (JSA), обсуждения сроков ликвидации сторожевых постов, плана сокращения оружия в пределах зоны. 20 октября сапёры Юга и Севера завершили разминирование участка демилитаризованной зоны в районе пограничного пункта Пханмунчжом. Работы по демилитаризации объединённой зоны безопасности должны быть полностью завершены до 25 октября.