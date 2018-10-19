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РК и США отложили совместные авиационные учения Vigilant Ace, которые должны были пройти в декабре. Соответствующая договорённость была достигнута в ходе состоявшейся в пятницу в Сингапуре встречи министров обороны двух стран Чон Гён Ду и Джеймса Мэттиса. Как сообщила журналистам представитель Пентагона Дана Уайт, причиной решения об отмене учений стало желание Сеула и Вашингтона не создавать препятствия для дипломатических усилий по нормализации ситуации на Корейском полуострове. Между тем, министры выразили намерение обеспечить боеготовность вооружённых сил двух стран, поддерживая тесные контакты,- подчеркнула Дана Уайт. Предыдущие учения Vigilant Ace проходили в декабре прошлого года. В них принимали участие более 230 самолётов и порядка 12 тысяч военнослужащих из двух стран. В июне этого года Сеул и Вашингтон объявили об отмене крупных ежегодных совместных учений Freedom Guardian, чтобы не нагнетать напряжённость вокруг Корейского полуострова.