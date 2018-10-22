В Пханмунчжоме проходят межкорейские военные переговоры

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В пятницу в пограничном пункте Пханмунчжом проходят межкорейские военные переговоры на уровне генералов. Это первые контакты военных представителей сторон такого уровня после принятия 19 сентября Пхеньянской декларации. Южнокорейскую делегацию возглавляет генерал-майор Ким До Гюн, начальник северокорейского отдела министерства обороны. Делегацию Севера возглавляет генерал-лейтенант Ан Ик Сан. В повестке переговоров - формирование совместного военного комитета. Согласно военному соглашению от 19 сентября, стороны договорились в рамках данного комитета обсуждать наиболее важные темы, в числе которых прекращение масштабных военных учений, создание зоны мира в Жёлтом море и другие. Ожидается, что также будет затронут вопрос о совместном использовании устья реки Ханган. Ранее была достигнута договорённость по военным гарантиям совместного использования устья реки Имчжинган, но для этого до декабря следует провести исследование данного района.