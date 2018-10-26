Майкл Помпео: Отмена санкций против КНДР возможна лишь в обмен на денуклеаризацию

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США начнут обсуждать вопрос об отмене санкций против КНДР лишь после того, как убедятся в начале процесса денуклеаризации. Как только появится возможность подтвердить, что Пхеньян действительно отказался от ядерной программы, можно будет снять экономические санкции. США рассчитывают на то, что КНДР разрешит провести инспекции своих закрытых ядерных объектов не слишком поздно. Об этом заявил в четверг в радиоинтервью госсекретарь США Майкл Помпео. Он выразил надежду на то, что у американских экспертов будет возможность проинспектировать северокорейские ядерные объекты. Кроме того, Помпео подтвердил, что вопрос о проведении второй встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чон Ыном обсуждается.