РК и США возобновили совместные военные учения

Photo : KBS News

5 ноября стартовали двухнедельные южнокорейско-американские учения морской пехоты батальонного уровня KMEP (The Korea Marine Exercise Program) . Они проходят в районе города Пхохана провинции Кёнсан-Пукто, Как сообщил представитель Командования корпуса морской пехоты южнокорейских вооружённых сил, в манёврах участвуют с обеих сторон около 500 морских пехотинцев и десантно-штурмовые боевые машины пехоты. Со стороны США к учениям привлечены бойцы 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты, дислоцированного на острове Окинава. Цель учений - поддержание совместной обороноспособности и повышение уровня взаимодействия. На этот год планировались 18 раундов подобных учений, однако состоялись 11 раундов, а остальные были отложены с целью содействия переговорам с Пхеньяном. Вопрос о проведении крупномасштабных совместных учений решится до 1 декабря. Ранее Сеул и Вашингтон отменили учения Ulchi Freedom Guardian, которые должны были пройти летом, и военно-воздушные учения Vigilant Ace, которые планировались на декабрь текущего года.