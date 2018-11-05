В этом году объём торговли РК и АСЕАН может превысить 150 млрд долларов. Таким образом, показатель приближается к запланированной правительством на 2020 год отметке в 200 млрд долларов. Эксперты отмечают перспективность рынков АСЕАН в сфере электроприборов и запчастей, оптического оборудования и сырья. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики и Ассоциации корейских предпринимателей, с января по октябрь этого года экспорт в страны АСЕАН достигли рекордной отметки в 82 млрд 320 млн долларов. До 2016 года показатель сокращался в годовом исчислении. Но в 2017 году он вырос на 29,3%, а в 2018 году - на 4,7%. Объём двусторонней торговли вырос на 7,6%, составив 122,7 млрд долларов. Учитывая, что в прошлом году показатель по итогам года составил 149 млрд долларов, велика вероятность, что в этом году он превысит 150 млрд долларов.