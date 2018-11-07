Больше половины корейцев не планируют заготавливать кимчхи

Большинство южнокорейских домохозяек в этом году не планируют заготавливать традиционные квашенные овощи кимчхи. На это указывают результаты опроса, проведённого с 10 по 19 октября среди 2.885 человек. Вышеуказанный ответ дали 56%. Это на 9% больше, чем в 2016 году. 54% из них намерены купить готовые кимчхи. Данная отметка выросла на 16%. Данная тенденция связана с тем, что всё больше корейцев считают более оптимальным покупку кимчхи, так как на их заготовку уходит много времени и сил. Кроме того, свою роль сыграл фактор подорожания ингредиентов.