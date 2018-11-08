9 ноября в РК отмечается День пожарной охраны

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9 ноября в РК в 56-й раз отмечается День пожарной охраны. С 1963 года он отмечался 1 ноября, но в 1991 году с внесением поправок в соответствующий закон дата была перенесена на 9 ноября, что символизирует телефонный номер экстренных служб - 119. Торжественная церемония прошла в расположении специального спасательного отряда столичного региона при центральном управлении в городе Намянчжу провинции Кёнгидо. Для её участников был дан концерт, состоялось награждение отличившихся пожарных. В церемонии участвовали около 2,5 тыс. человек, в том числе премьер-министр Ли Нак Ён, министр административного управления и безопасности Ким Бу Гём, представители политических партий и парламента.