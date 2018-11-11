Президент РК Мун Чжэ Ин посетит Сингапур и Папуа-Новую Гвинею

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13 ноября президент РК Мун Чжэ Ин отправится в очередную зарубежную поездку, которая продлится 6 дней. В Сингапуре глава государства примет участие в ряде мероприятий по линии АСЕАН - саммитах РК-АСЕАН, АСЕАН плюс три и стран Восточной Азии. Он обсудит с другими участниками мероприятий вопросы укрепления регионального и двустороннего сотрудничества. Мун Чжэ Ин предложит провести в следующем году специальный саммит РК-АСЕАН, а также РК и стран бассейна реки Меконг. Далее южнокорейский президент отправится в Папуа-Новую Гвинею для участия в 26-м саммите АТЭС. Там он представит видение РК на политику совместного инновационного процветания. В ходе турне Мун Чжэ Ин проведёт двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Ведутся переговоры об организации встреч с председателем КНР Си Цзиньпином и вице-президентом США Майклом Пенсом.