Президент РК отправился с визитом в Сингапур и Папуа-Новую Гвинею

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13 ноября президент РК Мун Чжэ Ин отправился в очередную зарубежную поездку, которая продлится 6 дней. Во второй половине дня он прибудет в Сингапур. Там глава государства примет участие в ряде мероприятий по линии АСЕАН - саммитах РК-АСЕАН, АСЕАН плюс три и стран Восточной Азии. После этого Мун Чжэ Ин отправится в Папуа-Новую Гвинею для участия в 26-м саммите АТЭС. В ходе встреч с представителями США и Китая глава государства намерен обсудить вопросы активизации процесса денуклеаризации Корейского полуострова, который находится в стадии застоя. В рамках турне Мун Чжэ Ин встретится с президентом России Владимиром Путиным, вице-президентом США Майклом Пенсом, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и ещё рядом глав государств. Ведутся переговоры об организации встречис председателем КНР Си Цзиньпином.