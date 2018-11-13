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Политика

Президент РК отправился с визитом в Сингапур и Папуа-Новую Гвинею

Write: 2018-11-13 13:35:18Update: 2018-11-13 17:04:51

Президент РК отправился с визитом в Сингапур и Папуа-Новую Гвинею

Photo : YONHAP News

13 ноября президент РК Мун Чжэ Ин отправился в очередную зарубежную поездку, которая продлится 6 дней. Во второй половине дня он прибудет в Сингапур. Там глава государства примет участие в ряде мероприятий по линии АСЕАН - саммитах РК-АСЕАН, АСЕАН плюс три и стран Восточной Азии. После этого Мун Чжэ Ин отправится в Папуа-Новую Гвинею для участия в 26-м саммите АТЭС. В ходе встреч с представителями США и Китая глава государства намерен обсудить вопросы активизации процесса денуклеаризации Корейского полуострова, который находится в стадии застоя. В рамках турне Мун Чжэ Ин встретится с президентом России Владимиром Путиным, вице-президентом США Майклом Пенсом, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и ещё рядом глав государств. Ведутся переговоры об организации встречис председателем КНР Си Цзиньпином. 
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