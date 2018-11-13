Дональд Трамп: Вашингтону известно о ракетных базах в КНДР

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Вашингтону известно о северокорейских ракетных базах, которые являются предметом переговоров. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей личной странице в Twitter. Он назвал «неправильной» статью в New York Times о том, что Пхеньян развивает свои ракетные базы. New York Times сообщила в понедельник со ссылкой на доклад вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, что американские эксперты обнаружили на спутниковых снимках ряд ракетных баз на территории КНДР, о существовании которых до сих ничего не было известно. Как написала газета, американские эксперты опасаются, что президент Трамп может заключить с Пхеньяном плохую сделку, по условиям которой КНДР демонтирует один ракетный испытательный полигон, а взамен получит мирное соглашение. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что прекрасно осведомлён о том, что происходит в КНДР. Он также отметил, что Дональд Трамп готов к проведению второго саммита с Ким Чон Ыном в начале следующего года.