РК активизирует работу с Индонезией и Малайзией по соглашениям о свободной торговле

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В период с 13 по 15 ноября министр промышленности, торговли и энергетики РК Ким Хён Чжон провёл в Сингапуре двусторонние встречи со своими коллегами из Индонезии и Малайзии, в ходе которых обсуждались вопросы укрепления экономического сотрудничества. На встрече с министром торговли Индонезии Энггартиасто Лукитом была достигнута договорённость о возобновлении приостановленных в 2014 году переговоров по соглашению о свободной торговле. На встрече с министром торговли из Малайзии Дареллом Лэйкингом достигнута договорённость о важности соглашения о свободной торговле для развития сотрудничества в торговле и инвестициях. В настоящий момент РК ведёт переговоры по участию во Всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве (RCEP), которое включает 16 стран, в том числе 10 стран-членов АСЕАН. С 2016 года ведутся переговоры о дополнительной либерализации торговли между РК и АСЕАН. Попытки заключить дополнительно двусторонние соглашения с Индонезией и Малайзией объясняются необходимостью урегулирования ряда вопросов, которые сложно решить в многостороннем формате.