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В мире

В ООН обсудили проблему сексуального рабства в японской армии

Write: 2018-11-20 11:48:32Update: 2018-11-20 11:53:46

В ООН обсудили проблему сексуального рабства в японской армии

Photo : YONHAP News

Комитет ООН по насильственным исчезновениям озвучил мнение о недостаточности компенсаций, выплаченных Японией жертвам сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. Об этом сообщило во вторник агентство Киодо цусин. В комитете выразили сожаление по поводу того, что японская сторона считает данный вопрос решённым. Была подчёркнута необходимость проведения расследования по этой теме и раскрытия информации о тех событиях. Указывается, что жертвы данного преступления не получили должной компенсации, предусмотренной Международной конвенцией по защите от насильственных исчезновений. Комитет провёл проверку по данному  делу в начале ноября. Япония выступила против таких выводов, обратившись с протестом в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. 
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