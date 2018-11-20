В ООН обсудили проблему сексуального рабства в японской армии

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Комитет ООН по насильственным исчезновениям озвучил мнение о недостаточности компенсаций, выплаченных Японией жертвам сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. Об этом сообщило во вторник агентство Киодо цусин. В комитете выразили сожаление по поводу того, что японская сторона считает данный вопрос решённым. Была подчёркнута необходимость проведения расследования по этой теме и раскрытия информации о тех событиях. Указывается, что жертвы данного преступления не получили должной компенсации, предусмотренной Международной конвенцией по защите от насильственных исчезновений. Комитет провёл проверку по данному делу в начале ноября. Япония выступила против таких выводов, обратившись с протестом в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.