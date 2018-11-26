Корейская борьба Ссирым внесена в список ЮНЕСКО

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Традиционная корейская борьба «ссирым» была внесена в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Как указано на сайте организации, 26 ноября в Порт-Луи (Республика Маврикий) в ходе 13-го заседания межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия единогласно было принято решение о включении традиционной корейской борьбы «ссирым» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества на основе совместной заявки от РК и КНДР. Рассмотрение кандидатур для включения в список начинается только с 28 ноября. Но комитет решил вопрос по борьбе «ссирым» в день открытия заседания, взяв в учёт беспрецедентность события. В частности, речь идёт о согласии РК и КНДР объединить свои заявки. После проведения межкорейского саммита в Пханмунчжоме Юг предложил Северу подать совместную заявку в ЮНЕСКО, а 15-17 ноября генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле посещала Пхеньян, уговаривая Север пойти на этот шаг. И Северная Корея ответила положительно. До этого организация принимала отдельные заявки РК и КНДР по одинаковым объектам. Это народные песни в стиле «Ариран» и традиционные квашенные овощи «кимчхи».