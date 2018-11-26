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В январе следующего года объединённая сборная Юга и Севера примет участие в мировом первенстве по гандболу среди мужчин в Германии. РК будут представлять шестнадцать спортсменов, в том числе пять студентов, а КНДР - только четыре спортсмена, которые являются действующими военнослужащими северокорейской армии. Было принято решение о том, что тренерский штаб сборной возглавит южнокорейский тренер Чо Ён Син, который также является действующим военнослужащим южнокорейской армии. Ранее, южнокорейская сборная под управлением тренера Чо завоевала бронзовые медали на Азиатских играх в Джакарте. Тренер Чо, подчёркивает тот факт, что корейская сборная впервые за шесть лет получила шанс принять участие в мировом первенстве. Он отметил, что это важный момент для истории гандбола в РК. В декабре корейская сборная планирует начать тренировку в спортивной деревне в уезде Чинчхон-гун провинции Чхунчхон-Пукто. Северокорейские спортсмены присоединятся к сборной позднее.