BTS стала восьмой в рейтинге Billboard - «Top Artist»

Photo : KBS News

В этом году южнокорейская бойз-группа «Бантхан Сонёндан» (BTS) вошла в список самых «нашумевших» в США. 4 декабря на сайте Billboard был представлен рейтинг наиболее успешных групп года «Top Artist». В нём «Бантхан Сонёндан» заняла восьмое место. При составлении данного рейтинга учитываются такие критерии как количество выходов в эфир в США, тиражи и объёмы продаж альбомов. Также важным моментом при ранжировании претендентов в рейтинге является место в чартах в течение года. Первым среди южнокорейских исполнителей в «Top Artist» появился PSY, заняв 56-ое место. Группа «Бантхан Сонёндан» впервые появилась в списке в прошлом году, сразу заняв 10-е место. Помимо этого, группа заняла первые места в номинациях «Independent Artist», «Social 50 Artist», «World album artist».