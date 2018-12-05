В Мунгёне состоится фестиваль Ариран

10-11 декабря в городе Мунгёне провинции Кёнсан-Пукто состоится 11-й фестиваль Мунгён Сэчжэ Ариран. В прошлом году в рамках фестиваля проходил всекорейский конкурс песен Ариран. На этот раз в нём примут участие корейцы, проживающие в Китае, Японии и России. В первый день состоится песенный конкурс, а на второй день пройдёт конкурс написания текста для песен традиционного жанра Ариран, выступления с традиционными танцами и многое другое. В них примут участие танцевальные коллективы и певцы из числа корейцев трёх стран, в том числе танцевальная группа Асоль из Холмска, сахалинская певица Ирина Шин, музыкант Виктор Бондаренко, пианист Ким Чхоль Ун и многие другие.