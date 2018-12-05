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Южнокорейский экспорт может составить по итогам года 600 млрд долларов. Об этом было объявлено на торжественной церемонии, которая состоялась 7 декабря в Корейском центре выставок и конференций KOEX. Если прогноз оправдается, то РК станет седьмой страной в мире с таким показателем после США, Германии, Китая, Нидерландов, Франции и Японии. В церемонии приняли участие около 2 тыс. человек. Кроме того, указывается, что РК фиксирует в течение 10 лет профицит платёжного баланса. В ходе церемонии 600 человек получили правительственные награды за вклад в развитие внешней торговли. Кроме того, 1.264 компании получили награду «Экспортная башня».