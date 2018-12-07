Си Цзиньпин встретился с Ли Ён Хо

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В Пекине Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с главой МИД КНДР Ли Ён Хо. Он выразил поддержку развитию межкорейских отношений и диалога КНДР и США, подчеркнув важность сотрудничества Пхеньяна с Пекином. В ходе встречи Си Цзиньпин в первую очередь передал привет северокорейскому лидеру Ким Чон Ыну, указав на активный диалог с председателем Госсовета КНДР, который в этом году трижды посещал Китай. Говоря о диалоге КНДР и США председатель КНР указал, что Пхеньян и Вашингтон должны развивать переговорный процесс по вопросам мира, беря в учёт «обоснованные опасения» сторон. Он также выразил поддержку примирению и сотрудничеству Юга и Севера, в очередной раз, подчеркнув важность взаимодействия с Пекином в этих вопросах. Ли Ён Хо, в свою очередь, заявил, что КНДР будет продолжать реализацию денуклеаризации Корейского полуострова. Он выразил готовность к денуклеаризации также в ходе состоявшейся незадолго до этого встречи со своим китайским коллегой Ван И. Глава МИД Китая ознакомил Ли Ён Хо с результатами состоявшегося 1 декабря саммита КНР и США.