Продажи Hyundai Motor в США превысили 20 млн автомобилей

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Накопленный объём продаж компании Hyundai Motor на американском рынке превысил 20 млн автомобилей, составив 20 млн 69 тыс. 50 автомобилей. Компания вышла на рынок США в 1985 году, основав в Лос-Анджелесе юридическое лицо Hyundai Motor America. Из вышеуказанного показателя свыше 12 млн автомобилей пришлись на Hyundai Motor, которая начала продажи с апреля 1985 года. Остальные составила доля KIA Motors, начавшей работу в США в 1994 году. Между тем, в ноябре Hyundai Motor продала на местном рынке 102.600 автомобилей.