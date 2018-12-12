В РК замедляются темпы роста количества крупных компаний

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В течение 20 лет после 90-х годов количество компаний, продажи которых превысили 1 трлн вон или примерно 888 млн долларов, увеличилось в 2,5 раза. Однако в последние годы данный показатель сокращается, сообщили в четверг эксперты Корейского института CXO. Анализ тысячи крупнейших компаний, разместивших свои акции на бирже, показал, что за 20 лет их продажи выросли примерно в 3,3 раза. В 2012 году общий показатель составил 1 трлн 300 млрд долларов. Однако до сих пор не достигнута отметка в 1,5 квадриллиона вон или 1 трлн 400 млрд долларов. Также не увеличивается количество предприятий с показателем свыше 1 трлн вон. Так, если с 1997 по 2012 год их количество выросло с 74 до 192, то после этого стало сокращаться, составив в 2016 году 184. По мнению экспертов, это связано с ограниченностью возможностей роста из-за увеличения масштабов экономики. Оказывают влияние и такие факторы как недостаточные усилия по поиску новых источников роста, жёсткий контроль деловой активности со стороны правительства.