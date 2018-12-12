Дональд Трамп: Вашингтон «не торопится» вести переговоры с Пхеньяном

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«Многие спрашивают, как обстоят дела с переговорами с Северной Кореей, и я всегда отвечаю, что нам некуда спешить»,- написал в пятницу в своём Twitter президент США Дональд Трамп. Он добавил, что у КНДР «есть потенциал для большого экономического успеха», и что её лидер Ким Чон Ын «видит это лучше, чем кто-либо другой, и в полной мере воспользуется этим для своего народа». «У нас всё в порядке»,- заключил Дональд Трамп. По мнению экспертов, высказывание главы Белого дома стало результатом отсутствия прогресса в денуклеаризации КНДР.