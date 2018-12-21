Представлен список участников церемонии начала воссоединения дорог Юга и Севера

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В церемонии начала работ по соединению железных и автомобильных дорог Юга и Севера, а также их модернизации на территории КНДР, которая намечена на 26 декабря, будет участвовать председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. Об этом сообщили в понедельник в министерстве по делам воссоединения РК. Его будут сопровождать председатель Народного комитета экономического сотрудничества Пак Кан Су, его заместитель Пак Мён Чхоль, замминистра железнодорожного транспорта Ким Юн Хёк, замминистра земли и охраны природных ресурсов КНДР Пак Хо Ён, председатель Народного комитета города Кэсона Чхве Бён Рёль. Со стороны Юга в церемонии примут участие министр сухопутных территорий и транспорта Ким Хён Ми, министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн, представители политических парий и ведомств, имеющих отношение к межкорейским отношениям. Помимо этого, на мероприятии будут присутствовать представители России, Китая, Монголии, экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана.