В РК представлен рейтинг ста лучших туристических достопримечательностей

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Министерство культуры, спорта и туризма и Национальная организация туризма Кореи представили список ста лучших туристических достопримечательностей Кореи. Данный список составляется раз в два года. На этот раз наибольшее количество популярных мест пришлось на провинции Кёнсандо – 28 и на столичный округ – 26. Далее следуют провинции Чолладо и Канвондо. 21 достопримечательность была включена в рейтинг впервые. Среди них пеший маршрут seoullo7017, знаменитый туристический район Marine City Busan, панорама MANCHEONHA SKY WALK и другие. 23 места входят в список четыре года подряд. Среди них горы Сораксан, пещерный храм Соккурам, монастырь Пульгукса и другие. Данный рейтинг составляется по рекомендациям местных администраций, на базе анализа данных, экспертных оценок и выводов работы специальной комиссии.