Фильм Burning вновь отличился в мировом киносообществе

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Фильм Burning южнокорейского режиссёра Ли Чхан Дона, который бы удостоен нескольких международных наград, вновь отличился. 6 января LA Times сообщила о том, что голливудский актёр корейского происхождения Стивен Ян, снявшийся в фильме, получил награду за лучшую роль второго плана Национального совета кинокритиков США. Ранее аналогичную награду он получил от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Также в мае прошлого года фильм участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, получив хорошие оценки мирового киносообщества. В субботу Национальное общество кинокритиков США (NSFC) представило свой список лучших фильмов и актерских работ минувшего года. Картина Burning заняла третье место после The Rider китайского режиссера Хлои Чжао и драмы мексиканского режиссера Альфонсо Куарона - Roma.